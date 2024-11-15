Азербайджан и США обсудили продвижение международного сотрудничества в области перехода на "зеленую" энергию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайеттом.

Об этом сообщило министерство экономики, передает Trend.

На встрече были обсуждены приоритеты двустороннего сотрудничества, важность увеличения использования возобновляемых источников энергии, а также перспективы направления инвестиционных потоков в устойчивые бизнес-модели. Были рассмотрены приоритеты, связанные с успешной адаптацией модели экономического развития нашей страны к глобальным вызовам, таким как сокращение выбросов, обеспечение устойчивости к изменению климата, переход к низкоуглеродным бизнес-стратегиям. Была представлена ​​информация о проекте экспорта зеленой энергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Стороны поделились мнениями о развитии международного сотрудничества для стабилизации глобальных поставок при переходе к зеленой энергетике, расширении использования возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также перспективах притока инвестиций в устойчивые бизнес-модели.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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