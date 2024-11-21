Состоится аукцион по размещению 1092-дневных облигаций Минфина

БАКУ /Trend/ - 28 ноября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по купонным государственным среднесрочным облигациям Министерства финансов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно информации, сбор заказов во время аукциона будет организован с 10:00 до 11:00 в соответствии с правилами торговли БФБ.

Информация о параметрах выпуска облигаций выглядит следующим образом:

Вид государственной облигации Купонные, среднесрочные, государственные облигации ISIN код ценной бумаги AZ0201070361 Объем выпуска 80 000 000 манатов Номинальная стоимость 100 манатов Срок обращения облигаций 1092 дня Процентные платежи 29 мая 2025 г., 27 ноября 2025 г., 28 мая 2026 г., 26 ноября 2026 г., 27 мая 2027 г., 25 ноября 2027 г. Процентная ставка (при наличии) 9 % Дата оплаты 25.11.2027 Андеррайтер ЗАО "PAŞA Kapital İŞ"

При проведении аукциона допускается прием неконкурентных заказов при условии, что они не превышают 20 процентов выпуска облигаций.

Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов на покупку облигаций, размещенных участниками аукциона, ниже 20 процентов от объема облигаций, выставленных эмитентом на аукцион. Во время аукциона объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов в случае, если спрос на государственные облигации превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться в инвестиционные компании, являющиеся членами биржи. Средства связи членов биржи можно найти на веб-сайте BFB (www.bfb.az) размещены в разделе "Участники".