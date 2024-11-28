MİDA построит в Сураханском районе пять многоквартирных жилых домов

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) построит пять многоквартирных жилых домов в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим уже начаты подготовительные работы.

Так, здания планируется возвести на земельном участке 2,31 га. Наряду с этим на территории будут осуществляться работы по строительству инженерно-коммуникационной сети, благоустройству и озеленению территории.

MİDA прогнозирует, что выполнение вышеуказанных работ обойдется в 30.087.079, 22 AZN (30 миллионов 87 тысяч 79 манатов 22 гяпика).

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