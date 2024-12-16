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Планируется разработка госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие 5 лет – Али Асадов

Экономика Материалы 16 декабря 2024 15:22 (UTC +04:00)
Планируется разработка госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие 5 лет – Али Асадов
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Планируется разработка государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие пять лет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"В то же время правительством Азербайджана планируется разработать государственную программу социально-экономического развития регионов на ближайшие пять лет", - сказал он.

Он отметил, что документ предусматривает мероприятия по поддержке развития предпринимательства, развитию инфраструктуры и повышению занятости в сельской местности, реализации туристического потенциала.

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