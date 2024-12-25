Названа сумма, поступившая от ИКГФ на рынки капитала Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С момента своего создания от Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) на рынки капитала Азербайджана поступило около 3 миллиардов манатов.

Как передает в среду Trend об этом сообщил советник председателя правления ИКГФ Ильхам Кяляшов во время медиа-тренинга, проводимого Фондом.

"Вклад ИКГФ в развитие рынков капитала в Азербайджане неоценим.

Объем облигаций Фонда на текущий период составляет более 2 миллиардов манатов.

Основной уставный капитал Фонда формируется из государственного бюджета. Наш уставный капитал составляет около 1,78 миллиарда манатов. Фонд имеет высокий уровень капитализации. Отношение капитала к активам составляет 33,4 процента", - добавил он.

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