Таланты — основа основ наших достижений и деятельности - Годовое интервью с председателем “PASHA Life” Ниязом Исмаиловым

Представляем традиционное ежегодное интервью с председателем правления «PASHA Life Insurance» OAO Ниязом Исмаиловым, посвященное итогам 2024 года:

Уважаемый Нияз муаллим, в первую очередь, просим вас рассказать, о результатах за 2024 год. В предыдущие годы вы каждый раз били свои рекорды. Что показывают цифры в этом году?

Хочу отметить, что мы завершили 2024 год с большим успехом, добившись значительных успехов по всем финансовым показателям. Если взглянуть на цифры, то страховые сборы увеличились на 22%, объем наших активов вырос на 13%, а показатель прибыли за 2024 год увеличился на 20%. В сравнении, если в 2023 году наша прибыль составляла около 43 миллионов манатов, то в этом году по стандартам IFRS она уже превысила 50 миллионов манатов. Как уже стало очевидно, это означает, что мы вновь обновили прошлогодний рекорд по прибыли в страховом секторе. Стоит подчеркнуть, что это рекордный результат не только для компаний по страхованию жизни, но и для всех страховых компаний в целом.

Какова стабильность компании? Согласно информации в СМИ, утверждается, что повысился показатель убыточности компании.

Да, я тоже сталкивался с этой информацией, однако хочу отметить, что это не показатель увеличения убытков компании, а наоборот, показатель роста “PASHA Life ”. Это связано с увеличением объемов накопительных продуктов и выплатами по этим продуктам, это происходит тогда когда срок действия контрактов с клиентами истекает. Напротив, большой объем выплат показывает, насколько надежной финансовой структурой и клиентской базой располагает наша компания. Также хочу отметить, что большинство клиентов, у которых истек срок действия контрактов, позже обновили их у нас же. Это также является показателем роста интереса и доверия к страхованию. Если говорить об убытках в страховой сфере, то они чаще всего связаны с рисковыми продуктами, а не с накопительными. Убытки рассчитываются на основе таких событий, как смерть, потеря трудоспособности и так далее. Что касается коэффициента убытков, то в течение нескольких лет этот показатель, можно сказать, остается неизменным.

Вы всегда говорите о вкладе сотрудников. Были ли реализованы какие-либо проекты в этом направлении?

Хочу отметить, что в стратегическом плане нашей компании предусмотрено несколько важных направлений для достижения финансовых целей и дальнейшего увеличения активов. Среди них Развитие клиентов (Customer Development), управление процессами по принципам Lean (Lean Process Management), внедрение IT-технологий, применение методологии Agile, развитие культуры работы с данными и подхода к принятию решений на основе данных.

Для поддержания высокого уровня доверия клиентов и их вложений, а также для обеспечения финансовой устойчивости компании, развитие внутренних направлений, таких как культура управления рисками и культура работы с данными, имеет ключевое значение. В 2024 году мы сделали значительные шаги на пути достижения этих целей. Например, внедрение стандартов Solvency II в области управления рисками, впервые в СНГ переход на стандарты финансового учета IFRS17, более широкое применение методологии Agile в компании, а также углубление и развитие культуры работы с данными — и это лишь некоторые из примеров.

Говоря об этих направлениях, важно подчеркнуть, что основой всего этого являются наши таланты и их собственное развитие. Эти направления указывают нам, как достичь амбициозных целей, но именно наши таланты являются движущей силой всех этих процессов и основа основ наших достижений и деятельности.

Как я уже говорил в одном из прошлых интервью, мы проделали значительную работу в области формирования и развития талантов. Одним из ключевых шагов в этом направлении в 2024 году стало разработка Принципов Лидерства и их широкая презентация внутри компании. Хотя они называются Принципы Лидерства, эти восемь пунктов представляют собой не только руководство для нашего управленческого состава, но и ориентир для всех сотрудников в их работе, обсуждениях и принятии решений. Мы ожидаем, что эти принципы станут основой всех наших процессов.

Эти принципы обеспечат прозрачность в управлении компанией и помогут сотрудникам принимать правильные решения. Кроме того, предусмотрена интеграция этих принципов во все внутренние системы управления. Например, все кадровые решения будут приниматься в соответствии с этими принципами.

В ближайшем будущем на профессиональных платформах я планирую представить более подробную информацию о каждом из принципов. В качестве примера можно упомянуть один из восьми принципов — «Сначала клиент» (Customer in Mind). Этот принцип гласит, что «лидеры представляют интересы клиентов, действуют проактивно и прилагают дополнительные усилия, чтобы предугадывать их потребности. Лидеры рассматривают открытые жалобы, скрытые недовольства и доступные данные как возможности для роста и улучшения». Это крайне важно для нас, так как удовлетворенность клиентов и улучшение клиентского опыта являются основой всех наших бизнес-процессов.

Также хочу отметить, в группе PASHA Holding разработаны ДНК Лидерства, направленные на формирование целенаправленной лидерской культуры. Принципы Лидерства, созданные для PASHA Life, будут интегрированы в эти ДНК Лидерства, что обеспечит их единство.

В прошлом году вы заявили, что PASHA Life трансформируется в ИТ-компанию. Какие новшества появились в этом направлении?

Наша основная цель в трансформации в ИТ-компанию заключается в том, чтобы, как было отмечено в примере с Принципами Лидерства, предоставлять клиентам более быстрый и качественный сервис, опираясь на их запросы и потребности. В этом направлении мы сделали значительные инвестиции в инфраструктуру и архитектуру информационных технологий.

В частности, была завершена модернизация хранилища данных ("Data Warehouse") на основе современных ИТ-технологий, и начались процессы миграции на новые технологии, работающие на базе Kubernetes. Это позволит нам быстрее и качественнее реализовывать процессы автоматизации, а также разрабатывать более продвинутые программные продукты и приложения.

Как я упоминал в прошлом интервью, в рамках повышения удовлетворенности клиентов была внедрена система управления взаимоотношениями с клиентами ("Customer Relationship Management" – CRM), которая обеспечивает оперативный и эффективный подход к запросам клиентов. Благодаря этому 90% клиентов получают решение своих вопросов уже при первом звонке, без потери времени и дополнительных сложностей. Эта платформа также позволяет нам лучше понимать клиентов и предоставлять им персонализированные услуги, улучшая их опыт взаимодействия с нашей компанией.

Параллельно, практически завершено, внедрение системы управления данными о клиентах ("Lead Management System" – LMS), которая обеспечивает удобный и быстрый процесс подключения новых клиентов. Внедрение LMS демонстрирует наш клиент-ориентированный подход и позволяет предлагать страховые услуги быстрее и комфортнее. Благодаря этой системе клиенты могут получить страховую услугу за считанные минуты, что соответствует их ожиданиям и является эффективным решением.

Кроме того, для повышения эффективности бизнес-процессов мы расширили использование системы Роботизированной Автоматизации Процессов (RPA), что добавило ценности клиентскому опыту. С помощью этой системы клиенты могут быстрее получать услуги по обязательному страхованию жизни. Например, сбор страховых премий и оперативное оформление документов по ипотечным кредитам осуществляется роботами, что экономит время клиентов и повышает качество услуг. Более того, мы инициировали создание Cообщества RPA (RPA Community) с целью распространения и развития этой технологии в нашей стране, а также для продвижения цифровой трансформации, обмена опытом и укрепления сотрудничества между компаниями.

Дополнительно, для повышения эффективности в управлении ИТ-процессами мы внедрили международные стандарты (ITGC, COBIT), что позволило оптимизировать работу в этой области.

Все перечисленные инициативы направлены на повышение эффективности наших внутренних процессов и предоставление лучших услуг нашим клиентам. Кроме того, они создают основу для применения технологий искусственного интеллекта в будущем, а также расширяют наши возможности для более качественного управления рисками.

Благодаря этим усилиям наш показатель NPS практически всегда превышает 85%, что свидетельствует о высокой степени удовлетворенности клиентов нашими услугами и опытом взаимодействия.

Насколько вы уверены в успехе вашего нового продукта, который, как нам известно, был представлен в этом году?

Да, как я уже упоминал, мы активно работаем над созданием новых продуктов. В целом, страховые компании по страхованию жизни по всему миру развиваются в двух основных направлениях: накопительные продукты и риск-ориентированные продукты. Предоставление этих продуктов клиентам в большинстве случаев осуществляется через банковские каналы. Мы начали с работы над риск-ориентированными продуктами, но в будущем планируем предлагать и другие продукты через банковские каналы.

С большой радостью могу отметить, что в этом году мы смогли привнести новшество в нашу страну. Один из самых важных продуктов мирового страхового рынка — страхование жизни заемщиков потребительских кредитов – вышел в свет.

Для справки: около 3 миллионов граждан, оформивших потребительские кредиты, не застрахованы, что подвергает их значительным рискам. В случае таких событий, как смерть или инвалидность после получения кредита, их семьи и близкие оказываются под большим финансовым бременем. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на социальное благополучие людей. Поэтому Ассоциация Страховщиков Азербайджана совместно с Центральным Банком Азербайджанской Республики разработала проект страхования жизни заемщиков для укрепления страховой деятельности и улучшения материального и морального благополучия граждан.

На данный момент на страховом рынке действуют 5 компаний по страхованию жизни, каждая из которых может свободно предоставлять свои предложения в любом банке. Клиенты же, в свою очередь, имеют возможность добровольно выбрать одну из этих компаний для заключения договора.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность Центральному Банку Азербайджанской Республики, а также Ассоциации Страховщиков Азербайджана за проделанную работу и оказанную поддержку в выпуске нового продукта на рынок.

Для компании PASHA Life укрепление страховой деятельности в нашей стране и повышение осведомленности населения в этой области являются одними из ключевых целей. Страхование — это один из факторов, который обеспечивает людям более безопасные и стабильные условия жизни, что, в свою очередь, положительно влияет на общий уровень благосостояния населения.

Именно поэтому одной из наших главных задач является повышение уровня благополучия и комфорта граждан путем страхования потребительских кредитов в банках на добровольной основе, а также увеличение объема застрахованных кредитов.

Долгое время обсуждается вопрос частных пенсионных фондов. Есть ли в этом направлении какие-либо изменения?

Да, соответствующие органы продолжают работу над законопроектом, касающимся создания частных пенсионных фондов. Стоит отметить, что предоставление пенсионного обеспечения через компании по страхованию жизни является широко распространенной практикой во всем мире. В связи с этим Центральный Банк Азербайджанской Республики запросил предложения у Ассоциации Страховщиков Азербайджана, которая совместно с компаниями по страхованию жизни начала работу в этом направлении. Основная цель — разработка и внедрение устойчивой, современной пенсионной системы, которая будет полезна как для государства, так и для граждан.

На данный момент мы рассматриваем законопроект и работаем над подготовкой соответствующих предложений. Параллельно изучается передовой международный опыт для создания наиболее эффективного и стабильного механизма пенсионной системы совместно с Ассоциацией Cтраховщиков Азербайджана.

В развитых странах частные пенсионные фонды играют важную роль и обеспечивают множество преимуществ как для государства, так и для граждан. Они предоставляют гражданам возможность получать дополнительный доход помимо государственной пенсии, что способствует улучшению материального положения в пенсионный период. Люди могут индивидуально планировать свое будущее, делая инвестиции в частные фонды, что обеспечивает более высокий уровень пенсионного обеспечения.

С другой стороны, частные пенсионные фонды снижают социальную нагрузку на государство, минимизируя давление на государственный бюджет. Эти фонды способствуют формированию долгосрочных финансовых ресурсов, что в свою очередь стимулирует развитие экономики и углубление финансовых рынков.

Создание и развитие частных пенсионных фондов в Азербайджане с учетом международного опыта станет основой для формирования устойчивой и эффективной пенсионной системы, которая будет служить интересам как государства, так и граждан.Top of Form

Что бы вы хотели сказать нашим читателям в заключение?

Недавняя авиакатастрофа принесла глубокую боль в наши сердца. От имени нашей компании выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всему нашему народу. К сожалению, такие трагические события напоминают нам, насколько ценна жизнь и как важно ценить каждый ее момент.

Мы стремимся своей работой не только обеспечивать финансовую защиту, но и вносить вклад в пользу общества, помогая строить более стабильное и безопасное будущее.

Хочу пожелать всем здоровья, благополучия и мира в Новом Году. Пусть ваш путь будет наполнен счастьем и уверенностью.