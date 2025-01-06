Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Стал известен объем производства компании Petkim в 2024 году

Экономика Материалы 6 января 2025 12:23 (UTC +04:00)
Стал известен объем производства компании Petkim в 2024 году

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

СТАМБУЛ /Trend/ - В прошлом году объем производства компании Petkim достиг 2 миллионов тонн.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов на пресс-конференции, посвященной SOCAR Türkiye и компаниям группы.

Э.Ибадов сказал, что Petkim удовлетворяет 11 процентов внутренних потребностей Турции в продукции.

"70 миллионов долларов было инвестировано в Турции посредством проекта Модернизации Petkim Liman", - подчеркнул он.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) - крупнейший иностранный инвестор Турции, который инвестировал в Турцию в общей сложности 18,5 миллиарда долларов США за 17 лет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости