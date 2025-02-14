Обнародована статистика по страхованию автотранспортных средств в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Наибольшее количество договоров страхования автомобилей заключено на машины, произведенные в 2009-2013 годах, в то время как большинство страховых случаев зарегистрировано по транспортным средствам 2004-2008 годов выпуска.

Об этом сегодня заявил главный информационный менеджер Бюро обязательного страхования Анар Самедов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме, сообщает Trend.

Он отметил, что самый высокий показатель по средним страховым взносам был по автотранспортным средствам 1999-2003 годов выпуска составляет 91 манат.

"А самая высокая средняя страховая выплата зарегистрирована по транспортным средствам, выпущенным до 1993 года, - 1309 манатов.

Наибольшее количество договоров страхования и страховых случаев приходится на автомобили владельцев в возрасте от 36 до 50 лет. При этом категория наиболее частых выплат — это ущерб на сумму менее 1000 манатов. Лидерами по числу страховых случаев являются районы Абшерона, Сумгайыта и Баку", - отметил А. Самедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!