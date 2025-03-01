ЕБРР озвучил объем инвестиций в водный сектор Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активно борется с десятилетиями недостаточного финансирования муниципального водоснабжения и очистки воды по всей Центральной Азии, делая акцент на участие частного сектора и устойчивое развитие инфраструктуры.

Об этом в интервью Trend сообщил управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Хусейн Озхан, управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии.

"В Казахстане наша успешная работа с оператором "Водные ресурсы - Маркетинг" (ВРМ) отлично демонстрирует, почему ЕБРР активно поддерживает участие частного сектора в предоставлении муниципальных услуг", - отметил управляющий директор.

По его словам, Шымкент стал примером для региона благодаря эффективному управлению водными ресурсами. "Благодаря усилиям ВРМ, Шымкент, где проживает 1,2 миллиона человек, стал первым городом в Казахстане, где установлены водяные счетчики для всех потребителей. В результате изменились потребительские привычки: личное ежедневное потребление воды снизилось с 456 литров 27 лет назад до 150 литров сейчас. Эти достижения позволят Шымкенту удовлетворять потребности населения еще 20 лет", - добавил он.

ЕБРР оказывает поддержку ВРМ с 2009 года, профинансировав пять проектов на общую сумму 60 миллионов евро. "При поддержке банка ВРМ внедрила автоматизированную систему мониторинга сети, улучшила электроснабжение на 12 насосных станциях, построила 11 электрических подстанций и биогазовую установку, соответствующую стандартам ЕС — единственную в Центральной Азии. Это помогает оператору полностью удовлетворять потребности в тепловой энергии. Потери воды в системе снизились с 42% до 17%", - подчеркнул Озхан.

Кроме Казахстана, ЕБРР также активно инвестирует в водную инфраструктуру в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. "В двух крупнейших экономиках региона, Казахстане и Узбекистане, ЕБРР профинансировал проекты водоснабжения и водоотведения на сумму 255,8 миллиона евро и 407 миллионов евро соответственно. В их числе - суверенный кредит на 96,4 миллиона евро на строительство новой станции очистки сточных вод в Актобе, крупнейший муниципальный проект ЕБРР в Центральной Азии", - сообщил управляющий директор.

Таджикистан также является важным объектом для банка. "За последние 18 лет ЕБРР мобилизовал 102 миллиона долларов (99 миллионов евро) через займы, донорские гранты и средства технического сотрудничества для восьми проектов по восстановлению водной инфраструктуры по всей стране. В результате более 1,7 миллиона человек в 21 муниципалитете теперь имеют доступ к чистой и безопасной питьевой воде", - отметил он.

В Кыргызстане ЕБРР также инвестировал более 196 миллионов долларов (190 миллионов евро) в 31 проект водоснабжения в 26 городах. "Многие из этих проектов реализуются в рамках Программы повышения устойчивости водного сектора Кыргызстана", - добавил Хусейн Озхан.