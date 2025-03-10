Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 10 марта

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 10 марта.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8412 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0466 маната, а 100 российских рублей — 1.8889 маната.