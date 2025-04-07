Будут расширены пункты пропуска "Красный мост" и "Самур"

БАКУ /Trend/ - Для расширения пунктов пропуска "Красный мост" и "Самур" будут приобретены земельные участки.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, в целях расширения пунктов пропуска "Красный мост" и "Самур", органом, получившим право на приобретение земельного участка общей площадью 8,76 га, находящегося в государственной собственности, и земельного участком площадью 8,282 га, находящегося в муниципальной собственности, для государственных нужд, устанавливается Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики. В частности, к этому относятся 0,49 гектара государственной земли на административной территории и 5,53 гектара земли, находящейся в собственности муниципалитета Шихлы в Газахском районе, 8,27 гектара государственной земли на административной территории и 2,752 гектара земли, находящейся в собственности муниципалитета Самур в Гусарском районе.

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики должен осуществить предусмотренные настоящим решением подготовительные мероприятия по приобретению права пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, для государственных нужд в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О приобретении земель для государственных нужд" и представить свои предложения об этом в Кабинет министров Азербайджанской Республики.