Названо число транспортных средств, переданных на утилизацию в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С октября прошлого года по настоящее время в рамках программы утилизации, реализуемой оператором ОАО "Темиз шехер", было утилизировано около 2700 транспортных средств, и эта цифра продолжает расти с каждым днём.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ОАО "Темиз шехер".

Участникам программы в соответствии с классификацией транспортных средств было выдано в общей сложности 2614 подтверждающих документов. По 1528 из них были поданы заявки на получение льгот и единовременных выплат.

На сегодняшний день в рамках программы осуществлена льготная продажа 118 новых транспортных средств местного производства. Общая сумма единовременных выплат, перечисленных на банковские счета заявителей, превысила 278 тысяч манатов.

Согласно установленным требованиям, транспортное средство должно быть снято с государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". После этого надо разместить информацию об автомобиле на портале www.nvu.gov.az, а затем транспортное средство доставляется в пункт приёма утилизатора в назначенное время.

Отметим, что участие в программе утилизации осуществляется на добровольной основе и не является обязательным.

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