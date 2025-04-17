Азербайджан является нашим очень важным партнером - представитель Словении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как точка входа в Центральную Азию является нашим очень важным партнером.

Об этом сказала сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку секретарь Cектора поощрения интернационализации Словении Таня Дробнич, сообщает Trend.

"В связи с этим сотрудничество между нашими странами очень важно в нынешних условиях. Словения имеет качественные инфраструктурные возможности для иностранных компаний. У нас сильная и стабильная экономика. Этот форум создает прекрасные возможности для словенских компаний для выхода на азербайджанский рынок и расширения сотрудничества", - сказала она.

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