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Азербайджан является нашим очень важным партнером - представитель Словении

Экономика Материалы 17 апреля 2025 14:21 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан как точка входа в Центральную Азию является нашим очень важным партнером.

Об этом сказала сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку секретарь Cектора поощрения интернационализации Словении Таня Дробнич, сообщает Trend.

"В связи с этим сотрудничество между нашими странами очень важно в нынешних условиях. Словения имеет качественные инфраструктурные возможности для иностранных компаний. У нас сильная и стабильная экономика. Этот форум создает прекрасные возможности для словенских компаний для выхода на азербайджанский рынок и расширения сотрудничества", - сказала она.

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