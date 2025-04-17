Средний коридор также открыт и для словенских компаний — глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) также открыт и для словенских компаний.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку.

"Азербайджан известен и как инициатор и исполнитель крупных транспортных и логистических проектов в нашем регионе и за его пределами. Именно благодаря этим проектам Каспийский регион стал одним из основных сегментов межконтинентального торгово-транзитного коридора, соединяющего транспортные и торговые связи между Европой и Азией", - сказал министр.

В этом контексте он отметил такие проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, свободная экономическая зона Алят. Перевозка товаров через Средний коридор из Китая в Центральную и Южно-Восточную Европу и в обратном направлении также открывает этот маршрут и для компаний из Словении, наряду с другими партнерами, добавил министр.

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