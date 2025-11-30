Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, November 30. The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 245.3 manat ($144.2), or 3.6 percent, over the week, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold increased by 134.6 manat ($79.1), or 1.9 percent, compared to last week's figure, totaling 7,033 manat ($4,136).
|
Gold ounce value change
|
November 17
|
6,932 manat ($4,077)
|
November 24
|
6,875 manat ($4,043)
|
November 18
|
6,820 manat ($4,011)
|
November 25
|
7,040 manat ($4,140)
|
November 19
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 26
|
7,075 manat ($4,161)
|
November 20
|
6,927 manat ($4,074)
|
November 27
|
7,057 manat ($4,150)
|
November 21
|
6,888 manat ($4,051)
|
November 28
|
7,120 manat ($4,187)
|
Average weekly rate
|
6,899 manat ($4,057)
|
Average weekly rate
|
7,033 manat ($4,136)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 6.52 manat ($3.83), or 7.7 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 88.4 manat ($52), down 2.57 manat ($1.51), or 3 percent, more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
November 17
|
86.4 manat ($50.8)
|
November 24
|
84.8 manat ($49.8)
|
November 18
|
84.3 manat ($49.5)
|
November 25
|
87.5 manat ($51.4)
|
November 19
|
86.5 manat ($50.8)
|
November 26
|
88.4 manat ($52)
|
November 20
|
87.2 manat ($51.2)
|
November 27
|
89.8 manat ($52.8)
|
November 21
|
84.5 manat ($49.7)
|
November 28
|
91.3 manat ($53.7)
|
Average weekly rate
|
85.8 manat ($50.4)
|
Average weekly rate
|
88.4 manat ($52)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 184.1 manat ($108.2), or 7.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,691 manat ($1,582), up 76.8 manat ($45.1), or 2.9 percent, compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
November 17
|
2,644 manat ($1,555)
|
November 24
|
2,609 manat ($1,534)
|
November 18
|
2,588 manat ($1,522)
|
November 25
|
2,652 manat ($1,559)
|
November 19
|
2,616 manat ($1,538)
|
November 26
|
2,649 manat ($1,558)
|
November 20
|
2,654 manat ($1,561)
|
November 27
|
2,752 manat ($1,618)
|
November 21
|
2,567 manat ($1,509)
|
November 28
|
2,793 manat ($1,642)
|
Average weekly rate
|
2,614 manat ($1,537)
|
Average weekly rate
|
2,691 manat ($1,582)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 46.7 manat ($27.4), or 2 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,384 manat ($1,402), which is 18.8 manat ($11), or 0.8 percent, more compared to last week.
|
Palladium ounce value change
|
November 17
|
2,400 manat ($1,411)
|
November 24
|
2,358 manat ($1,386)
|
November 18
|
2,336 manat ($1,374)
|
November 25
|
2,385 manat ($1,402)
|
November 19
|
2,396 manat ($1,409)
|
November 26
|
2,378 manat ($1,398)
|
November 20
|
2,379 manat ($1,399)
|
November 27
|
2,396 manat ($1,409)
|
November 21
|
2,318 manat ($1,363)
|
November 28
|
2,405 manat ($1,414)
|
Average weekly rate
|
2,366 manat ($1,391)
|
Average weekly rate
|
2,384 manat ($1,402)
