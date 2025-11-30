Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 30 November 2025 09:28 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Follow Trend on

Sadig Javadov
Sadig Javadov
Read more

BAKU, Azerbaijan, November 30.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan rose by 245.3 manat ($144.2), or 3.6 percent, over the week, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 134.6 manat ($79.1), or 1.9 percent, compared to last week's figure, totaling 7,033 manat ($4,136).

Gold ounce value change

November 17

6,932 manat ($4,077)

November 24

6,875 manat ($4,043)

November 18

6,820 manat ($4,011)

November 25

7,040 manat ($4,140)

November 19

6,927 manat ($4,074)

November 26

7,075 manat ($4,161)

November 20

6,927 manat ($4,074)

November 27

7,057 manat ($4,150)

November 21

6,888 manat ($4,051)

November 28

7,120 manat ($4,187)

Average weekly rate

6,899 manat ($4,057)

Average weekly rate

7,033 manat ($4,136)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 6.52 manat ($3.83), or 7.7 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 88.4 manat ($52), down 2.57 manat ($1.51), or 3 percent, more than last week's figure.

Silver ounce value change

November 17

86.4 manat ($50.8)

November 24

84.8 manat ($49.8)

November 18

84.3 manat ($49.5)

November 25

87.5 manat ($51.4)

November 19

86.5 manat ($50.8)

November 26

88.4 manat ($52)

November 20

87.2 manat ($51.2)

November 27

89.8 manat ($52.8)

November 21

84.5 manat ($49.7)

November 28

91.3 manat ($53.7)

Average weekly rate

85.8 manat ($50.4)

Average weekly rate

88.4 manat ($52)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 184.1 manat ($108.2), or 7.1 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum rose to 2,691 manat ($1,582), up 76.8 manat ($45.1), or 2.9 percent, compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

November 17

2,644 manat ($1,555)

November 24

2,609 manat ($1,534)

November 18

2,588 manat ($1,522)

November 25

2,652 manat ($1,559)

November 19

2,616 manat ($1,538)

November 26

2,649 manat ($1,558)

November 20

2,654 manat ($1,561)

November 27

2,752 manat ($1,618)

November 21

2,567 manat ($1,509)

November 28

2,793 manat ($1,642)

Average weekly rate

2,614 manat ($1,537)

Average weekly rate

2,691 manat ($1,582)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 46.7 manat ($27.4), or 2 percent. The weighted average price of an ounce of palladium stood at 2,384 manat ($1,402), which is 18.8 manat ($11), or 0.8 percent, more compared to last week.

Palladium ounce value change

November 17

2,400 manat ($1,411)

November 24

2,358 manat ($1,386)

November 18

2,336 manat ($1,374)

November 25

2,385 manat ($1,402)

November 19

2,396 manat ($1,409)

November 26

2,378 manat ($1,398)

November 20

2,379 manat ($1,399)

November 27

2,396 manat ($1,409)

November 21

2,318 manat ($1,363)

November 28

2,405 manat ($1,414)

Average weekly rate

2,366 manat ($1,391)

Average weekly rate

2,384 manat ($1,402)

Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel

Tags:
Latest

Latest

Read more