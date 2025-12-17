哈萨克斯坦国家石油天然气公司公布最新市值

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月16日。据 Trend 通过哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，KMG）报道，截至2025年12月8日，KMG 的市值为13.3万亿坚戈（263亿美元）。

公司指出，正好一年前，即2022年12月8日，KMG 股票开始在阿斯塔纳国际交易所（AIX）和哈萨克斯坦证券交易所（KASE）进行二级市场交易，首次发行价格为8406坚戈（当时约合17.8美元）。

KMG 表示，其首次公开募股（IPO）在认购申请数量、发行规模以及散户投资者参与度方面，成为哈萨克斯坦股市历史上规模最大的 IPO。自上市以来，KMG 股价已上涨逾一倍，目前股价达到21739坚戈（按哈萨克斯坦国家银行汇率1美元=508.3坚戈计算，截至2025年12月9日约合42.8美元）。

与此同时，KMG 的原油和天然气凝析油产量在2025年1月至9月期间同比增长10%，达到1984.3万吨。然而，运输量下降1.1%，至6250.3万吨，而在哈萨克斯坦和罗马尼亚炼油厂的碳氢化合物加工量增长11.7%，达到1577.0万吨。

哈萨克斯坦国家石油天然气公司成立于2002年，是哈萨克斯坦领先的纵向一体化油气公司，管理覆盖从勘探和开采到运输、炼油以及专业服务在内的整个生产周期的资产。