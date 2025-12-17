哈萨克斯坦瞄准到2030年实现能源格局转型

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月17日。哈萨克斯坦计划大规模推进能源和公用事业基础设施现代化，到2030年将至少对200处设施进行重建，并升级8.6万公里的网络。哈萨克斯坦总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫在纪念能源工作者日的仪式上表示，Trend 通过哈萨克斯坦总统新闻处报道。

国家元首强调了“以关税换投资”计划的成功实施。过去三年，该计划吸引了超过9000亿坚戈的私人投资，主要用于资本性维修。

“我们必须保持发展势头，不能让进步的步伐放缓。我们的目标是建设可靠、现代化的能源基础设施，为经济增长提供动力。”托卡耶夫总统强调说。

与这一愿景相一致，政府启动了国家项目“能源和公用事业领域现代化”，旨在系统性地升级设施和网络，从而增强国家的能源能力。

托卡耶夫指出：“我国正稳步迈向成为具有可观出口潜力的重要能源强国。”他强调，基础设施现代化在推动哈萨克斯坦经济发展和巩固其区域能源领导地位方面发挥着关键作用。

此次现代化倡议的核心是一项规模庞大的国家项目（2025—2029年）。该项目计划投资超过240亿美元（13万亿坚戈），旨在全面改造因长期投资不足和严重老化而受损的能源和公用事业系统。

政府计划仅在2026年就吸引18亿美元（1万亿坚戈）的投资，较2025年2.78亿美元的试点阶段大幅增加。为期五年的计划涵盖对8.6万公里公用事业网络的维修和建设。

该项目的主要目标是到2029年将公用事业网络的平均“磨损率”降至50%以下。目前，一些地区的污水处理设施老化率高达90%。