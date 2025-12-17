吉尔吉斯斯坦与中国签署大型铁路项目建设贷款协议

比什凯克，吉尔吉斯斯坦，12月16日。据 Trend 通过吉尔吉斯斯坦内阁报道，吉尔吉斯斯坦与中国签署了关于建设中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路重大项目的贷款协议。

该协议由“中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路公司”有限责任公司（联合项目公司）与来自中华人民共和国的银行财团签署，该财团包括中国国家开发银行和中国进出口银行。

该铁路项目总投资估算为47亿美元。其中一半，即约23亿美元，将由中国以35年期贷款形式提供给由三国共同成立的联合项目公司。该贷款将由联合项目公司直接偿还。剩余的23亿美元将由三国作为股本投入联合项目公司，出资比例分别为：中国51%，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦各24.5%。

在签署仪式上，吉尔吉斯斯坦副总理巴克特·托罗巴耶夫强调，根据吉尔吉斯斯坦政府与联合项目公司签署的投资协议中的一项关键条款，项目的全面融资关闭应于2025年12月20日前完成，而这一目标已成功实现。

“这一成果值得高度评价，清楚地表明由三国成立的联合项目公司已具备实施国际级项目的准备。”巴克特·托罗巴耶夫表示。

与此同时，“中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路公司”有限责任公司总经理周鑫指出，联合项目公司不仅将重点关注所筹集资金的高效使用，还将确保协议项下各项义务得到可靠、及时的履行。

“中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦”铁路建设是该地区技术和工程难度最高的项目之一。该项目包括建设50座桥梁和29条隧道，总长度达120公里，这意味着约40%的全线线路将通过隧道和桥梁。在吉尔吉斯斯坦境内，铁路总长度将达到304公里。

“中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦”铁路项目于2024年12月27日正式启动，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、中国国家主席习近平以及乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在启动仪式上发表讲话，强调了该项目的战略重要性。