乌兹别克斯坦公布吸引10亿美元投资的战略

塔什干，乌兹别克斯坦，12月15日。据 Trend 通过乌兹别克斯坦总统办公厅报道，乌兹别克斯坦正启动一项雄心勃勃的战略，旨在显著深化本国资本市场，并明确提出吸引至少10亿美元投资进入国内市场的目标。

相关计划是在乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫主持的一场专题汇报会上公布的。该汇报会重点讨论了资本市场的进一步发展以及国际银行业标准的加快实施。

该战略 重大立法和技术创新，其中包括允许双重上市，即根据国际标准在本国和外国证券交易所同时发行证券。为实现市场产品多元化，政府还计划引入外币债券、全球存托凭证（GDR）、外国证券以及交易型开放式指数基金（ETF）等新的金融工具。

关键改革之一是扩大“监管沙盒”法律制度。升级后的沙盒机制将适用于本国居民，为外国投资者设立无限期准入，并允许交易外国公司的股票和债券，此举被视为减少相关证券非官方交易的重要措施。

为提升国内市场参与度，本国企业和银行将被允许在塔什干证券交易所（TSE）发行外币债券，从而在无需进入海外市场的情况下筹集外汇资金。此外，债券市场也将得到扩展，发行人将被允许发行无担保债券以及超过其自有资本规模的债券。

12月15日，相关资本市场改革措施提交总统沙夫卡特·米尔济约耶夫审议。会上指出，尽管当前在外流通证券的市场价值达到275万亿苏姆，但市场资本化仅占国内生产总值的20%，明显低于全球平均水平。政府计划使国家立法与国际证券委员会组织（IOSCO）的要求接轨，强化监管机构的职权，并逐步提高专业市场参与者的法定资本要求。