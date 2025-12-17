欧亚开发银行称乌兹别克斯坦通过对外直接投资增长提升其在中亚的影响力

塔什干，乌兹别克斯坦，12月14日。据 Trend 通过欧亚开发银行（EDB）报道，乌兹别克斯坦从中亚邻国吸引了约6.8亿美元的投资。

根据欧亚开发银行的数据，所有14个流入项目均来自哈萨克斯坦，投资方包括哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）、Magnum 以及 PTC Holding 等大型公司。

与此同时，乌兹别克斯坦也在扩大其在地区内的投资存在。2024年至2025年上半年期间，乌兹别克斯坦对中亚国家的对外直接投资增加了1.7亿美元，增幅达87%，同期启动了9个由乌兹别克斯坦方面发起的新项目。

同时，乌兹别克斯坦在中亚地区正在实施的对外直接投资项目总数达到16个，涵盖长期及新启动的项目。这些项目由多家领先的乌兹别克斯坦企业实施，包括 Uzavtosanoat（在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦）、Artel（在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦）以及 United Cement Group（吉尔吉斯斯坦坎特水泥厂）。

中亚地区内的相互投资持续增长，反映出区域经济合作不断深化的趋势。截至2025年上半年末，区域内累计直接投资达到13亿美元，较2023年增长42%（增加3.85亿美元），这一水平是2016年的2.8倍（增加8.37亿美元）。

在区域直接投资格局中，最大的两个参与方仍是哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，但二者扮演着不同角色。哈萨克斯坦是净对外直接投资输出国，占区域内对外直接投资的72%；而乌兹别克斯坦则持续巩固其作为资本流入关键枢纽的地位，同时不断提升其作为区域投资领域积极参与者的作用。