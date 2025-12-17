塔吉克斯坦通过与阿布扎比港口集团合作加强与中间走廊的联系

杜尚别，塔吉克斯坦，12月17日。据 Trend 通过阿布扎比港口集团（AD Ports Group）报道，阿布扎比港口集团与塔吉克斯坦 AVESTO 集团同意成立一家合资企业，旨在在塔吉克斯坦发展综合物流和货运代理服务，以提升该国在中间走廊沿线的存在度。

根据双方签署的股东协议，新成立的公司初期将以轻资产货运代理模式运营。在第一阶段，该公司将整合并管理 AVESTO 集团旗下子公司的货运和物流业务，同时也将为国内市场的第三方客户提供服务。

合资企业将由阿布扎比港口集团控股，其持股比例为51%，AVESTO 集团保留其余49%的股份。该合作伙伴关系计划分阶段推进，以实现稳步扩展，并在未来具备发展更多物流能力的潜力。

AVESTO 集团是塔吉克斯坦最大的私营工业集团之一，在多个领域运营着30多家企业和生产设施，同时与多家国际合资实体保持战略合作关系。

该举措符合阿布扎比港口集团扩大其在中间走廊沿线布局的整体战略。中间走廊是一条重要的东西向贸易通道，连接中亚、高加索地区和欧洲。该走廊经由塔吉克斯坦，将陆路运输网络与跨越里海的海运航线相衔接，并继续通过阿塞拜疆和格鲁吉亚延伸，从而促进亚洲与欧洲市场之间不断增长的贸易流动。