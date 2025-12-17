NATO Deputy Secretary General set to visit Azerbaijan in early 2026

BAKU, Azerbaijan, December 17. The NATO Deputy Secretary General Radmila Šekerinska is scheduled to visit Azerbaijan in the first part of next year, a NATO official told Trend.
''Further details regarding the visit, including the agenda and dates, will be released in due course,'' the official added.
The visit follows a productive series of high-level engagements in late 2025, including meetings between Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Radmila Šekerinska on the sidelines of international summits, and a visit by a delegation of 15 NATO Allied Ambassadors to Baku in November 2025.