NATO Deputy Secretary General set to visit Azerbaijan in early 2026

Politics Materials 17 December 2025 14:31 (UTC +04:00)
Photo: NATO

Gulnara Rahimova
BAKU, Azerbaijan, December 17. The NATO Deputy Secretary General Radmila Šekerinska is scheduled to visit Azerbaijan in the first part of next year, a NATO official told Trend.

''Further details regarding the visit, including the agenda and dates, will be released in due course,'' the official added.

The visit follows a productive series of high-level engagements in late 2025, including meetings between Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Radmila Šekerinska on the sidelines of international summits, and a visit by a delegation of 15 NATO Allied Ambassadors to Baku in November 2025.

