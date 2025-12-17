克罗地亚公司与哈萨克斯坦国家石油天然气公司完成“Shygys”项目文件准备工作

阿斯塔纳，哈萨克斯坦，12月15日。据 Trend 通过哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas，KMG）报道，KMG 与克罗地亚碳氢化合物署（CHA）旗下子公司 Geoenergija Razvoj 正在就位于哈萨克斯坦阿克托别州的 “Shygys” 地质勘探项目敲定包括联合活动协议和融资协议在内的关键文件。

该议题是在 KMG 管理委员会主席阿斯哈特·哈森诺夫与 CHA 负责人马里扬·克尔潘在阿斯塔纳举行的会晤中讨论的。

CHA 表示，在其专家对 KMG 于国际路演期间发布的地质数据进行深入分析，并对该区块的前景可行性开展独立评估后，对 Shygys 项目表现出浓厚兴趣。在合作伙伴遴选框架内，Geoenergija Razvoj 已提交参与该项目的申请。

与此同时，KMG 指出，其正在持续重新评估历史二维地震数据，这是 Shygys 项目地下分析工作的重要组成部分。

KMG 已启动寻找协同合作伙伴的程序，以共同实施计划于2025年10月启动的 Shygys 项目。

由哈萨克斯坦国家石油天然气公司 KazMunayGas 发起的 Shygys 地质勘探项目，旨在勘探阿克托别地区的碳氢化合物资源。该项目覆盖面积为2415平方公里，目标在于提升国家的碳氢化合物储量和生产潜力。