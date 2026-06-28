  1. Home
  2. Economy

Iran releases currency exchange rates for June 28

Economy News 28 June 2026 09:59 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for June 28
Photo: Trend News Agency
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 28. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of June 28.

According to the CBI's announced rates, the value of 46 currencies went up compared to June 27.

The official rate for $1 is 1,321,424 rials, while one euro is valued at 1,505,174 rials. On June 27, the euro was priced at 1,493,624 rials.

Currency

Rial on June 28

Rial on June 27

1 US dollar

USD

1,321,424

1,307,633

1 British pound

GBP

1,744,042

1,309,885

1 Swiss franc

CHF

1,631,836

1,731,747

1 Swedish króna

SEK

135,721

1,620,668

1 Norwegian krone

NOK

133,045

134,870

1 Danish krone

DKK

201,301

132,082

1 Indian rupee

INR

13,990

199,824

1 UAE Dirham

AED

359,816

13,884

1 Kuwaiti dinar

KWD

4,274,723

356,672

100 Pakistani rupees

PKR

474,961

4,231,146

100 Japanese yen

JPY

816,951

470,646

1 Hong Kong dollar

HKD

168,503

810,167

1 Omani rial

OMR

3,432,010

167,035

1 Canadian dollar

CAD

931,006

3,404,601

1 New Zealand dollar

NZD

745,131

923,465

1 South African rand

ZAR

80,312

740,028

1 Turkish lira

TRY

28,354

79,597

1 Russian ruble

RUB

17,148

28,094

1 Qatari riyal

QAR

363,029

16,998

100 Iraqi dinars

IQD

100,860

359,859

1 Syrian pound

SYP

11,441

99,956

1 Australian dollar

AUD

911,093

11,341

1 Saudi riyal

SAR

352,380

904,560

1 Bahraini dinar

BHD

3,514,426

349,303

1 Singapore dollar

SGD

1,020,873

3,483,737

100 Bangladeshi takas

BDT

1,074,237

1,012,739

10 Sri Lankan rupees

LKR

39,306

1,065,135

1 Myanmar kyat

MMK

629

38,962

100 Nepalese rupees

NPR

873,946

624

1 Libyan dinar

LYD

206,045

204,013

1 Chinese yuan

CNY

194,308

192,562

100 Thai baht

THB

3,961,192

3,925,291

1 Malaysian ringgit

MYR

323,303

320,445

1,000 South Korean won

KRW

859,969

853,820

1 Jordanian dinar

JOD

1,863,786

1,847,511

1 euro

EUR

1,505,174

1,493,624

100 Kazakh tenge

KZT

271,914

269,496

1 Georgian lari

GEL

500,083

496,362

1,000 Indonesian rupiah

IDR

73,781

73,343

1 Afghan afghani

AFN

20,439

20,438

1 Belarusian ruble

BYN

477,135

472,968

1 Azerbaijani manat

AZN

776,438

770,521

100 Philippine pesos

PHP

2,155,604

2,136,955

1 Tajik somoni

TJS

142,712

141,540

1 Turkmen manat

TMT

377,550

374,414

Venezuelan bolívar

VES

2,128

2,109

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,670,543 rials and $1 costs 1,466,605.

On the black market, $1 is worth about 1.67-1.7 million rials, while one euro is worth 1, 9-1,93 million rials.

Follow Trend on

Try Trend Premium for 1$
Latest

Latest

Read more