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Iran releases currency exchange rates for September 1

Economy Materials 1 September 2026 10:14 (UTC +04:00)
Iran releases currency exchange rates for September 1
Elnur Baghishov
Elnur Baghishov
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BAKU, Azerbaijan, September 1. The Central Bank of Iran (CBI) has released the official exchange rates for foreign currencies as of September 1.

According to the CBI's announced rates, the value of 36 currencies went up, while 10 currencies fell compared to August 31.

The official rate for $1 is 1,591,460 rials, while one euro is valued at 1,848,785 rials. On August 31, the euro was priced at 1,830,516 rials.

Currency

Rial on September 1

Rial on August 31

1 US dollar

USD

1,591,460

1,589,555

1 British pound

GBP

2,156,323

2,152,332

1 Swiss franc

CHF

1,968,466

1,965,222

1 Swedish króna

SEK

166,107

165,525

1 Norwegian krone

NOK

170,317

169,629

1 Danish krone

DKK

247,312

246,310

1 Indian rupee

INR

16,721

16,661

1 UAE Dirham

AED

433,345

432,826

1 Kuwaiti dinar

KWD

5,151,956

5,152,750

100 Pakistani rupees

PKR

573,913

572,990

100 Japanese yen

JPY

996,278

992,811

1 Hong Kong dollar

HKD

203,019

202,709

1 Omani rial

OMR

4,137,189

4,142,812

1 Canadian dollar

CAD

1,148,085

1,143,415

1 New Zealand dollar

NZD

941,532

939,960

1 South African rand

ZAR

98,754

98,770

1 Turkish lira

TRY

32,984

32,937

1 Russian ruble

RUB

18,424

18,569

1 Qatari riyal

QAR

437,214

436,691

100 Iraqi dinars

IQD

121,491

121,310

1 Syrian pound

SYP

13,043

13,029

1 Australian dollar

AUD

1,140,456

1,138,425

1 Saudi riyal

SAR

424,389

423,881

1 Bahraini dinar

BHD

4,232,606

4,227,540

1 Singapore dollar

SGD

1,251,247

1,247,806

100 Bangladeshi takas

BDT

1,295,257

1,292,473

10 Sri Lankan rupees

LKR

48,499

48,478

1 Myanmar kyat

MMK

758

757

100 Nepalese rupees

NPR

1,044,581

1,040,836

1 Libyan dinar

LYD

250,526

250,704

1 Chinese yuan

CNY

236,754

236,353

100 Thai baht

THB

4,796,523

4,800,753

1 Malaysian ringgit

MYR

395,337

394,802

1,000 South Korean won

KRW

1,163,074

1,154,801

1 Jordanian dinar

JOD

2,244,654

2,241,968

1 euro

EUR

1,848,785

1,830,516

100 Kazakh tenge

KZT

344,826

342,671

1 Georgian lari

GEL

610,529

610,525

1,000 Indonesian rupiah

IDR

89,808

89,645

1 Afghan afghani

AFN

24,319

24,462

1 Belarusian ruble

BYN

519,338

524,502

1 Azerbaijani manat

AZN

936,123

934,184

100 Philippine pesos

PHP

2,551,068

2,552,570

1 Tajik somoni

TJS

172,472

171,707

1 Turkmen manat

TMT

453,423

452,866

Venezuelan bolívar

VES

2,007

2,012

The CBI adopted the SANA system for currency exchange offices, where one euro costs 1,848,785 rials and $1 costs 1,591,460.

On the black market, $1 is worth about 2,1-2,13 million rials, while one euro is worth 2,44-2,47 million rials.

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