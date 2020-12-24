Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана направит около 2 млн манатов на строительство дорожной сети

Строительство 24 декабря 2020 12:35 (UTC+04:00)
Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана направит около 2 млн манатов на строительство дорожной сети
Государственный коммерческий банк «Туркменбаши» объявил тендер на аудит
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Внешэкономбанк Туркменистана объявил тендер на аудит
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