Масштабные работы на освобожденных территориях приведут к росту строительного сектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2021 году ожидается значительный рост показателей строительного сектора Азербайджана.

Об этом в среду сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при Министерстве экономики Арзу Гусейнова.

По ее словам, в текущем году ожидаются масштабные строительные работы на значительной территории страны.

«Процесс переезда вынужденных переселенцев на свои земли предполагает большой объем работ в сфере строительства. В стране достаточно стройкомпаний, которых можно привлечь к работам на этих землях после их разминирования. Также Азербайджан заинтересован в активном поступлении прямых иностранных инвестиций и готов сотрудничать в этом направлении»,- подчеркнула Гусейнова.

Касаясь темы состояния строительного сектора в прошлом году, Гусейнова отметила, что в 2020 году в строительном секторе наблюдалась определенная стагнация.

«Спад в строительстве в нашей стране обусловлен влиянием пандемии коронавируса и карантина. Ограниченность трудовых ресурсов, представляя собой прямое последствие коронавирусной пандемии, также негативно сказалась на строительной отрасли. В текущем году все экономические процессы, инвестиции будут направлены на восстановление освобожденных территорий, что также приведет к росту строительного сектора»,- подытожила Гусейнова.

Отметим, что за 11 месяцев 2020 года негосударственные строительные предприятия выполнили 87,5 процента общего объема строительных работ в Баку. 65,8 процента работ, выполненных строительными предприятиями в январе-ноябре 2020 года, пришлись на строительство, реконструкцию и расширение, 6,5 процента - на капитальный ремонт, 5,6 процента - на текущий ремонт.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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