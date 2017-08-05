Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (почти 0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70084 маната за один доллар США.