Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (почти 0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70084 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
24 июля
|
1,7012
|
31 июля
|
1,7009
|
25 июля
|
1,7012
|
1 августа
|
1,7009
|
26 июля
|
1,7010
|
2 августа
|
1,7008
|
27 июля
|
1,7010
|
3 августа
|
1,7008
|
28 июля
|
1,7009
|
4 августа
|
1,7008
|
Средний курс за неделю
|
1,70106
|
Средний курс за неделю
|
1,70084
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (на 1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 2,01104 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
24 июля
|
1,9856
|
31 июля
|
1,9963
|
25 июля
|
1,9839
|
1 августа
|
2,0122
|
26 июля
|
1,9798
|
2 августа
|
2,0112
|
27 июля
|
1,9984
|
3 августа
|
2,0149
|
28 июля
|
1,9877
|
4 августа
|
2,0206
|
Средний курс за неделю
|
1,98708
|
Средний курс за неделю
|
2,01104
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0003 (1,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02828 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
24 июля
|
0,0286
|
31 июля
|
0,0285
|
25 июля
|
0,0284
|
1 августа
|
0,0284
|
26 июля
|
0,0284
|
2 августа
|
0,0282
|
27 июля
|
0,0286
|
3 августа
|
0,0281
|
28 июля
|
0,0286
|
4 августа
|
0,0282
|
Средний курс за неделю
|
0,02852
|
Средний курс за неделю
|
0,02828
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48158 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
24 июля
|
0,4821
|
31 июля
|
0,4815
|
25 июля
|
0,4787
|
1 августа
|
0,4836
|
26 июля
|
0,4764
|
2 августа
|
0,4813
|
27 июля
|
0,4823
|
3 августа
|
0,4811
|
28 июля
|
0,4811
|
4 августа
|
0,4804
|
Средний курс за неделю
|
0,48012
|
Средний курс за неделю
|
0,48158
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,3161 маната (на 0,2 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2157,03924 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
24 июля
|
2124.0333
|
31 июля
|
2151,4684
|
25 июля
|
2135.9417
|
1 августа
|
2155,9758
|
26 июля
|
2133.7344
|
2 августа
|
2161,6318
|
27 июля
|
2123.0181
|
3 августа
|
2159,3357
|
28 июля
|
2145.005
|
4 августа
|
2156,7845
|
Средняя стоимость за неделю
|
2132,3465
|
Средняя стоимость за неделю
|
2157,03924
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli