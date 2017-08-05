Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

5 августа 2017 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,0001 маната (почти 0,006 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,70084 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

24 июля

1,7012

31 июля

1,7009

25 июля

1,7012

1 августа

1,7009

26 июля

1,7010

2 августа

1,7008

27 июля

1,7010

3 августа

1,7008

28 июля

1,7009

4 августа

1,7008

Средний курс за неделю

1,70106

Средний курс за неделю

1,70084

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0243 маната (на 1,2 процента). Средневзвешенный курс составил 2,01104 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

24 июля

1,9856

31 июля

1,9963

25 июля

1,9839

1 августа

2,0122

26 июля

1,9798

2 августа

2,0112

27 июля

1,9984

3 августа

2,0149

28 июля

1,9877

4 августа

2,0206

Средний курс за неделю

1,98708

Средний курс за неделю

2,01104

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе укрепился на 0,0003 (1,06 процента). Средневзвешенный курс составил 0,02828 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

24 июля

0,0286

31 июля

0,0285

25 июля

0,0284

1 августа

0,0284

26 июля

0,0284

2 августа

0,0282

27 июля

0,0286

3 августа

0,0281

28 июля

0,0286

4 августа

0,0282

Средний курс за неделю

0,02852

Средний курс за неделю

0,02828

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48158 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

24 июля

0,4821

31 июля

0,4815

25 июля

0,4787

1 августа

0,4836

26 июля

0,4764

2 августа

0,4813

27 июля

0,4823

3 августа

0,4811

28 июля

0,4811

4 августа

0,4804

Средний курс за неделю

0,48012

Средний курс за неделю

0,48158

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 5,3161 маната (на 0,2 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2157,03924 маната.

Изменение стоимости унции золота

24 июля

2124.0333

31 июля

2151,4684

25 июля

2135.9417

1 августа

2155,9758

26 июля

2133.7344

2 августа

2161,6318

27 июля

2123.0181

3 августа

2159,3357

28 июля

2145.005

4 августа

2156,7845

Средняя стоимость за неделю

2132,3465

Средняя стоимость за неделю

2157,03924

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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