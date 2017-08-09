Выиграйте поездку в Анталью с картами AccessBank (ВИДЕО)

9 августа 2017 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На дворе уже последний месяц лета и самый пик сезона отпусков. Возможно вы тоже планируете провести свой отпуск за границей. А вы уже знаете, что возьмёте с собой в поездку? Конечно, кроме одежды и других необходимых вещей, важно взять с собой и платежные карты, которые уже давно стали неотъемлимой частью путешествий. Ведь сейчас практически никто не берет с собой большую сумму наличных денег, так как банковские карты стали очень удобным и надежным инструментом оплат.

Прежде всего, подключитесь к услуге онлайн-банкинга, потому что он может выручить вас во многих ситуациях. Например, вы загружаете мобильное приложение AccessBank-а myAccess на свой смартфон, а затем управляете своими деньгами в любом месте и в любое время. Ну а если же вы не хотите держать крупную сумму на своей карте, то в этом случае можете положить деньги на другой счёт и по мере необходимости переводить на карту с помощью myAccess. В целом, платежные карты и услуга онлайн-банкинга AccessBank имеют много преимуществ, более подробную информацию о них можно получить на официальном сайте Банка.

Возможно, вы даже не задумываетесь о поездке за границу, потому что вы не запланировали для этого отдельный бюджет. А знаете, что вы можете поехать в Анталью, потратив всего лишь 20 манат? Как такое возможно? Все предельно просто, для этого достаточно до 20-го августа сделать безналичные оплаты платежными картами Mastercard от AccessBank в торговых объектах или через интернет. Каждые 20 манат от общей суммы оплат дают один шанс на выигрыш в лотерее, проводимой банком. Чем больше вы оплачиваете посредством карты, тем больше у вас шансов выиграть поездку в Анталию на двоих, один из смартфонов iPhone 7 или планшетов Samsung Galaxy. Более подробную информацию о лотерее можете получить на сайте AccessBank, а также просмотрев видеоролик ниже.

Для отличного отдыха следуйте этим советам и лето улыбнется вам!

Azernews Newspaper
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