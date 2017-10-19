PASHA Bank принял участие в международном форуме SIBOS 2017

БАКУ /Trend/ - 19 октября в канадском Торонто завершает работу крупнейший международный финансовый форум SIBOS 2017.

Ежегодно в рамках мероприятия проводятся конференция, где принимают участие представители ведущих финансовых структур и корпораций, производители оборудования для финансового сектора, разработчики программного обеспечения, независимые консультанты, а также профильная выставка банковских технологий. Как и в прошлых годах, единственным представителем не только Азербайджана, но и всего региона в качестве банка-экспонента на мероприятии выступает PASHA Bank.

В этом году конференция под названием «Building for the Future» проводились по 4 основным тематическим направлениям, посвященным вопросам банкинга, комплаенса, рынку ценных бумаг и новейших технологий. Участники обсудили широкий круг актуальных проблем развития финансового сектора, в том числе вопросы развития банков в условиях внедрения финансовых технологий (FinTech), обеспечения безопасности финансовых операций, в том числе защиты от потенциальных кибер-угроз и возможных негативных последствий. Спикеры конференции и участники мероприятия уделили большое внимание обсуждению будущего мировой финансовой индустрии, в том числе перспектив блокчейн-операций на денежном рынке и рынках ценных бумаг, новых подходов в развитии платежных процессов в глобальном масштабе и другим актуальным на сегодняшний день темам.

По словам Председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, форум SIBOS воспринимается деловым сообществом не просто как конференция и выставка достижений, а как профессиональная многопрофильная площадка, где формируется финансовая «повестка дня» и задаются мировые тренды.

«Финансовый мир меняется очень быстро, прямо у нас на глазах. Мы в PASHA Bank прекрасно это осознаем, ввиду чего последние годы активно готовимся к внедрению модели digital-банкинга, практический переход к которому запланирован в рамках Стратегии развития Банка в 2018-2020 гг. Как единственный представитель Азербайджана и региона в качестве банка-экспонента на мероприятии такого уровня, где, без преувеличения, формируется будущее индустрии, мы стремимся перенять опыт ведущих финансовых институтов и внедрить лучшую бизнес-практику на собственных операционных рынках», - подытожил Т.Кязымов.

Отметим, что в работе форума-выставки SIBOS, организатором которого является Сообщество Всемирных Интербанковских Финансовых Телекоммуникаций (Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT), PASHA Bank принимает 8-й год подряд. В следующем году проведение Форума ожидается в г. Сидней (Австралия).