В Ташкенте прошел узбекско-казахстанский бизнес-форум

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте прошел ежегодный узбекско-казахстанский бизнес-форум и кооперационная биржа.

Организаторами мероприятий с узбекской стороны выступили Торгово-промышленная палата, с казахстанской стороны – Национальная компания «Kazakh Invest» и министерство по инвестициям и развитию.

В мероприятии, по данным ТПП, приняло участие более 30 казахстанских компаний по направлениям машиностроительной, строительной, пищевой, фармацевтической, химической, упаковочной, легкой промышленности.

Продукцией данных компаний являются легковые автомобили, электрокотлы, трансформаторы, металлочерепица, алюминиевые профили, цемент, лакокрасочные материалы, трубы и фитинги, масло, мука, шроты, свежемороженая рыба, медикаменты, каустическая сода и другие.

Сегодня в Узбекистане действует свыше 200 компаний с участием казахстанского капитала. По итогам прошлого года объём товарооборота между странами составил два миллиарда долларов. В январе-августе текущего года торговый оборот вырос на 35 процентов.

Надо отметить, что Узбекистан и Казахстан по итогам двух бизнес-форумов, прошедших в Астане в марте и в Ташкенте 16 сентября, подписали контракты на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)