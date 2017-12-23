Предприниматели Узбекистана и Китая подписали многомиллионные соглашения

ТАШКЕНТ /Trend/ - Соглашения на общую сумму более 30 миллионов долларов были подписаны в ходе узбекско-китайского бизнес-форума, состоявшегося в Пекине с участием более 150 китайских предприятий.

Форум организован в ходе поездки делегации узбекских деловых кругов в Пекин и Шанхай 19-20 декабря.

Организаторами форума стали Торгово-промышленная палата Узбекистана совместно с Китайским советом по содействию международной торговли (КССМТ) при содействии посольства Узбекистана в Китае.

В ходе форума был презентован экспортный и инвестиционный потенциал Узбекистана. Китайские участники проявили большой интерес к последним решениям руководства Узбекистана по либерализации валютного рынка и экспортно-импортных операций, а также создаваемым в стране свободным экономическим и малым промышленным зонам.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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