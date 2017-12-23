Джавид Гурбанов: Работы в сфере транспорта позволяют рациональнее использовать транзитные возможности Азербайджана

23 декабря 2017 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализуемые в Азербайджане работы в сфере транспорта позволяют более рационально и широко использовать транзитные возможности страны.

Об этом в субботу сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов на конференции “На пересечении Востока и Запада: Новые энергетические и коммуникационные возможности”, организованной правящей партией “Ени Азербайджан”.

По словам Гурбанова, в настоящее время ведутся работы по интеграции национальной транспортной системы Азербайджана в международную. Глава ЗАО подчеркнул, что Азербайджан расположен на пересечении важных маршрутов и рациональное использование данного преимущества может стать важным источником пополнения казны.

(Автор: Гусейн Велиев)

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