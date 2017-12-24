Volkswagen уволил менеджера, осужденного по делу о "дизельном скандале"

24 декабря 2017 00:34 (UTC+04:00)

Немецкий автоконцерн Volkswagen AG уволил своего менеджера Оливера Шмидта, который был осужден в США за участие в установке программного обеспечения автомобилей, занижающего реальные показатели выбросов вредных веществ, пишет издание Bild am Sonntag со ссылкой на данные из деловых кругов, передает РИА Новости.

В начале декабря окружной суд Детройта приговорил менеджера к семи годам лишения свободы и обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч долларов. Уточняется, что компания направила Шмидту уведомление об увольнении прямо в тюремную камеру в начале этой недели.

Концерн не раскрыл информацию о том, был ли такой шаг необходим в соответствии с законом. Ожидается, что адвокат Шмидта подаст иск о необоснованном увольнении в суд в Германии.


Шмидт, возглавлявший отдел по вопросам соблюдения нормативных требований компании в США, был арестован в начале января в штате Флорида сотрудниками ФБР. Суд предъявил ему обвинения в сговоре и мошенничестве. В августе Шмидт признал себя виновным.

Volkswagen обвиняется в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Ранее сообщалось, что всего в США обвинение вынесено восьмерым менеджерам автоконцерна.

Volkswagen обвиняется в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Ранее сообщалось, что всего в США обвинение вынесено восьмерым менеджерам автоконцерна.

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Azernews Newspaper
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