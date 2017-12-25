Азербайджан нацелен на применение новых механизмов для развития торговых отношений с Россией – министр (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на применение новых механизмов для развития торговых отношений с Россией, сказал в понедельник министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании азербайджано-российского и российско-азербайджанского делового советов.

По словам министра, в настоящее время Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, занимая третье место в общем товарообороте, третье место - по импорту и первое место - в ненефтяном экспорте Азербайджана.

"Это хороший показатель, но для будущего развития торговли между нашими странами необходимо применение новых механизмов. Мы уже применяем различные механизмы, среди которых можно отметить азербайджанский павильон на ВДНХ, открытие азербайджанского делового центра в Астрахани и создание астраханского делового центра в Азербайджане, а также состоявшееся сегодня открытие представительства Российского экспортного центра в Баку", - отметил министр.

Шахин Мустафаев также отметил высокий объем взаимных инвестиций между двумя странами, подчеркнув, что объем азербайджанских инвестиций в Россию превысил один миллиард долларов. Кроме того, по словам министра, в Азербайджане функционируют более 700 компаний с российским капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией за 11 месяцев 2017 года составил 1,89 миллиарда долларов, из которых 528,97 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Россию.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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