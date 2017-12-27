До конца года рост сельхозпроизводства в Азербайджане составит 4%

27 декабря 2017 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца 2017 года рост сельскохозяйственного производства в Азербайджане составит четыре процента, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, это является очень хорошим и важным показателем с учетом политики диверсификации экономики Азербайджана и обеспечения продовольственной безопасности страны.

"В 2017 году были проведены специальные меры для развития сельского хозяйства. С одной стороны, была проведена большая работа для улучшения инфраструктуры, а с другой - приняты государственные программы по развитию, хлопководства, табаководства, шелководства. Все это обусловило рост сельхозпроизводства в 2017 году", - сказал Гасымлы.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-ноябре 2017 года производство сельхозпродукции в стране выросло на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, производство продукции животного происхождения увеличилось на 2,8 процента, растительного происхождения - на 5,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Показатели исполнения в Азербайджане мер, отраженных в дорожных картах, будут высокими - аналитический центр
Бизнес 12:11
Заявки на покупку азербайджанской продукции на портале Azexport сделаны почти на $500 млн
Бизнес 11:56
Для Азербайджана 2018-й станет годом экономического развития - аналитический центр (ФОТО)
Бизнес 11:27
В Жамбылской области Казахстана стабилизируют цены на продукты
Бизнес 26 декабря 14:19
Фермеры Южно-Казахстанской области перевыполнили годовой план
Бизнес 25 декабря 10:11
В ближайшие годы Азербайджан планирует создать большое число рабочих мест в сфере ИКТ
IT 15 декабря 11:43
Китайская компания инвестирует в сельское хозяйство Узбекистана
Бизнес 15 декабря 09:52
Азербайджан и Нидерланды могут открыть совместные торговые дома (Эксклюзив)
Бизнес 14 декабря 19:26
Сельское хозяйство - важнейшая сфера сотрудничества Азербайджана и Нидерландов (Эксклюзив)
Бизнес 14 декабря 19:21
Азербайджан и Казахстан определили направления сотрудничества в области сельского хозяйства
Бизнес 9 декабря 16:54
В Узбекистане определились с закупом продукции подсобных хозяйств
Бизнес 4 декабря 17:22
Регион Казахстана планирует реализовать многомиллиардные проекты
Бизнес 2 декабря 12:15
Узбекистан намерен стимулировать внедрение капельного орошения
Бизнес 30 ноября 16:15
Урожайность зерновых в Казахстане может снизиться
Исследования 29 ноября 12:50
Казахстан становится важным партнером Ирана в области сельского хозяйства
Бизнес 28 ноября 16:58
В Азербайджане предлагают использовать Big Data для рынка труда
Бизнес 28 ноября 13:36
Для цифровизации экономики Азербайджана необходимо до 200 тысяч IT-специалистов - аналитический центр
IT 28 ноября 13:22
Казахстан и Иран укрепляют сотрудничество в области сельского хозяйства
Бизнес 27 ноября 18:25