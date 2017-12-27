До конца года рост сельхозпроизводства в Азербайджане составит 4%

БАКУ /Trend/ - До конца 2017 года рост сельскохозяйственного производства в Азербайджане составит четыре процента, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, это является очень хорошим и важным показателем с учетом политики диверсификации экономики Азербайджана и обеспечения продовольственной безопасности страны.

"В 2017 году были проведены специальные меры для развития сельского хозяйства. С одной стороны, была проведена большая работа для улучшения инфраструктуры, а с другой - приняты государственные программы по развитию, хлопководства, табаководства, шелководства. Все это обусловило рост сельхозпроизводства в 2017 году", - сказал Гасымлы.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-ноябре 2017 года производство сельхозпродукции в стране выросло на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, производство продукции животного происхождения увеличилось на 2,8 процента, растительного происхождения - на 5,9 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)

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