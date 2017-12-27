Азербайджан определил основные направления льготного кредитования на 2018 год

БАКУ /Trend/ - Основным направлением льготного кредитования по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) в 2018 году станет развитие малого предпринимательства, сообщает в среду министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, в будущем году также планируется уделить внимание созданию агропарков, комплексов племенного разведения крупного рогатого скота и тепличных комплексов, крупных фермерских и садоводческих хозяйств, логистических центров, пунктов разделки и переработки мяса.

Кроме того, среди приоритетов НФПП также выделило создание предприятий по производству хлеба и строительных материалов и по переработке плодоовощной продукции.

Напомним, что в 2017 году НФПП выделил льготных кредитов на сумму 146 миллионов манатов. Эти кредиты были предоставлены около 1 953 субъектам предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 635,6 миллиона манатов.

Большая часть (65 процентов) выданных кредитов приходится на регионы Азербайджана, а оставшиеся 35 процентов - на Баку. Около 67,6 процента льготных кредитов были выделены на развитие аграрного сектора, 32,4 процента - на развитие сфер производства и переработки различной промышленной продукции.

НФПП был создан в 1992 году.

Официальный курс на 27 декабря составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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