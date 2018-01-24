Венгрия хочет стать точкой выхода Азербайджана на европейские рынки – посол (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Венгрия хочет стать точкой выхода Азербайджана на европейский рынок, сказал в интервью Trend и Azernews посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

"Мы рассматриваем Азербайджан как ворота на восточные рынки и хотим, чтобы Азербайджан считал Венгрию точкой выхода на рынки ЕС", - отметил посол.

Далее, говоря о значимости железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), Седеркеньи сказал, что любой инфраструктурный проект, связывающий Европу с Азией, представляет важность для Венгрии.

"В этой связи мы придаем большое значение железной дороге БТК, поскольку она позволит сократить время транспортировки грузов между Азией и Европой, и обеспечит конкурентоспособную тарифную систему", - добавил посол.

Отметим, что в октябре прошлого года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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