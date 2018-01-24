Рост мировой экономики в 2018 г. достигнет восьмилетнего максимума — опрос

Мировая экономика в этом году будет расти высокими темпами и достигнет невиданных с 2010 года показателей, следует из опросов Reuters, проведенных среди 500 экономистов.

Опросы Reuters, охватившие более 45 стран, не только подтвердили оптимистичные настроения по поводу роста [мировой экономики], но также показали, что в 70 процентах стран прогнозы по инфляции были пересмотрены или сохранились неизменными.

По словам старшего экономиста Credit Suisse Джеймса Суини (James Sweeney), впервые за долгое время рост мировой экономики все дальше и все более ускоренными темпами отходит от средних показателей, а не возвращается к ним.

Респонденты ожидают, что мировая экономика в этом году вырастет на 3,7 процента - наиболее высокий показатель с 2010 года, когда глобальный ВВП вырос на 4,3 процента. Это значение выше показателя октябрьского опроса (3,6 процента), однако все еще ниже прогноза Международного валютного фонда (3,9 процента).

70 процентов респондентов из более 140 человек, ответивших на дополнительный вопрос Reuters, сказали, что мировой экономический бум, вероятнее всего, наберет обороты в этом году и приведет к повышению инфляции до уровней, превышающих текущие ожидания. По большей части эти ожидания вызваны ростом экономик в развитых странах, особенно в еврозоне и США.

Агентство отмечает, что постоянное повышение экспертами прогнозов роста экономик европейских стран также связано с развитием бизнеса, ростом потребительской уверенности и устойчивым созданием новых рабочих мест в еврозоне.

В то же время, согласно прогнозам, из-за крупнейшей за последние почти 40 лет налоговой реформы в США ее экономика в 2018 году покажет высокие темпы роста. Однако, по мнению экономистов, рост будет кратковременным и Федеральная резервная система США сохранит свои планы трижды повысить базовую процентную ставку.

Опрос также показал снижение опасений для мировой торговли, связанных с протекционистскими мерами некоторых стран, в частности торговой политикой президента США Дональда Трампа.

Так, свыше 80 процентов из 140 опрошенных считают маловероятным появление какой-либо преграды для развития мировой торговли в этом году. Тем не менее, по мнению 24 респондентов, появление определенных барьеров возможно. Ими могут стать переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА), переговоры по Brexit и растущий риск торговой войны США и Китая.

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