Заморозка казахстанских активов не повлияет на кредитный портфель страны - Moody’s

БАКУ /Trend/ - Заморозка казахстанских активов не окажет немедленного влияния на кредитоспособность страны, говорится в обзоре рейтингового агентства Moody’s.

Двадцатого декабря 2017 года в рамках судебного разбирательства в Бельгии и Нидерландах были заморожены средства Национального фонда (НФ) Казахстана в размере 22,6 миллиарда долларов.

Кроме того, досудебное взыскание было наложено на принадлежащие холдинговой компании «Самрук-Казына» (СК) 50 процентов акций KMG Kashagan B.V. (KBV), временно ограничивающее контроль СК над активом нефтегазового сектора.

Несмотря на то, что голландский суд 23 января 2018 года постановил разморозить активы НФ Казахстана, ограничение, наложенное бельгийским судом, остается в силе до вынесения окончательного решения по делу, которое ожидается в начале марта 2018 года.

Moody’s заявило, что продолжающиеся на сегодня правовые споры не имеют непосредственного отношения к суверенному кредитному профилю Казахстана или кредитным рейтингам квазигосударственных компаний, включая АО «НК «КазМунайГаз» и другие рейтингуемые агентством государственные предприятия, которые не являются непосредственными участниками арбитражного разбирательства.

"Мы продолжим следить за ходом судебного дела и его потенциальным влиянием на финансовое состояние и кредитоспособность государственных рейтинговых организаций", - отметили в рейтинговом агентстве.

По мнению агентства, сильная финансовая позиция правительства Казахстана ограничивает кредитное влияние замораживания активов. Замораживание средств не влияет на способность правительства обслуживать свой долг, так как Казахстан располагает достаточными ликвидными средствами, помимо тех, которые были заморожены и сталкиваются с относительно низкими потребностями ликвидности. Выплата потенциального штрафа правительства также не повлияет на налоговые показатели Казахстана, считают аналитики.

В Moody’s отметили, что влияние заморозки активов на рейтинговые государственные предприятия ограничено.

“Заморозка 50 процентов акций "Самрук-Казына" в KBV не позволит КМГ реализовать свой опцион на текущую ставку, однако, независимо от этого, компания не намерена использовать данный вариант до 2020-2022 года”, - говорится в сообщении компании.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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