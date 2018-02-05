В Китае открылся офис торгового представительства Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Пекине состоялось открытие офиса торгового представительства Азербайджана в Китае, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана в понедельник.

В церемонии официального открытия принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

В своем выступлении министр отметил, что экономические связи Азербайджана и Китая развиваются.

"Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Товарооборот двух стран в 2017 году вырос на 43 процента и составил 1,2 миллиарда долларов. В списке торговых партнеров Азербайджана Китай занимает четвертое место по общему обороту, восьмое место – по экспорту и третье – по импорту", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что в Азербайджане действует более 100 компаний с китайским капиталом, участвующих в различных проектах.

"Стороны также успешно сотрудничают в инвестиционной сфере. В 2016-2017 годах были организованы три экспортные миссии в Китай, а азербайджанские товары были представлены на двух выставках на стенде Made in Azerbaijan. В этом году Азербайджан примет участие еще в трех выставках в Китае, а шестого февраля в Пекине состоится очередной, девятый бизнес-форум. В настоящее время ведутся переговоры об открытии "Азербайджанского винного дома" в международном центре торговых операций в Шанхае, поэтому потенциал расширения экономических связей высок", - сказал Мустафаев.

Министр также отметил, что открытие офиса торгпредставительства станет значимым событием для развития торгово-экономических отношений двух стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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