Азербайджан и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества в области гражданской авиации

14 февраля 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация, возглавляемая торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, провела 14 февраля переговоры в ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), сообщает в среду пресс-служба ЗАО.

На встрече стороны выразили удовлетворение сотрудничеством двух стран в политической и экономической сферах. Гражданская авиация Азербайджана, опирающаяся на прочную основу, созданную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня продолжает свое устойчивое развитие благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева.

Сотрудничество с британскими компаниями началось с 1999 года, когда по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджан прибыл самолет Boeing 757, оснащенный двигателями компании Roll-Royce.

В настоящее время часть флота авиакомпаний AZAL и Silk Way Airlines оснащена двигателями британской компании Roll-Royce, являющаяся одним из лидеров мировой индустрии. Подобные масштабные проекты сделали гражданскую авиацию Азербайджана одной из крупнейших отраслей, в которые вовлечены британские компании.

На встрече также было отмечено, что одним из первых международных направлений "Азербайджанских Авиалиний" явился Лондон, в настоящее время полеты в этом направлении выполняются современнейшим самолетом Boeing 787 Dreamliner.

Эмма Николсон отметила, что гражданская авиация Азербайджана обладает большим потенциалом и очень привлекательна для деятельности британских производителей и инвесторов.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее успешное сотрудничество британских компаний в этой сфере.

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Azernews Newspaper
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