Торгово-промышленная палата Узбекистана и Конфедерация предпринимателей Азербайджана договорились о сотрудничестве

20 февраля 2018 19:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата Узбекистана и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщают во вторник узбекские СМИ.

Сообщается, что соглашение было подписано в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

В форуме приняли участие более 20 представителей крупных азербайджанских компаний, а также более 50 представителей крупных предприятий со всех регионов Узбекистана.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. В 2017 году товарооборот составил 31,2 миллиона долларов, экспорт Азербайджана – 26,2 миллиона долларов, импорт – 4,9 миллиона долларов.

В Узбекистане осуществляют деятельность 84 азербайджанских предприятия, из них 71 СП и 11 предприятий со стопроцентным иностранным капиталом.

В Баку созданы два узбекских предприятия: представительство НАК «Узбекистон хаво йуллари» и дилерский центр ГАК «Узавтосаноат» ООО «Узавто Баку».

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан - важный партнер Литвы - посол (ФОТО)
Политика 20 февраля 20:32
Российский банк выделит кредит узбекскому АО «Ахангаранцемент»
Бизнес 20 февраля 20:28
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью
Политика 20 февраля 18:23
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58
Беларусь воспользуется законодательным опытом Азербайджана по применению технологии блокчейна
ИКТ 20 февраля 17:48
Спецпредставитель ЕС встретился в Азербайджане с вынужденными переселенцами (ФОТО)
Политика 20 февраля 17:33
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить Азербайджан
Политика 20 февраля 16:57
СНГ утвердило главу миссии наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане
Политика 20 февраля 16:39
Банки Узбекистана и Германии заключили соглашение на миллионы евро
Бизнес 20 февраля 16:34
Узбекская бытовая техника будет поставляться в Египет
Бизнес 20 февраля 15:32
Азербайджан - важный союзник США в рамках нового Шелкового пути - израильский аналитический центр
Политика 20 февраля 15:22
Будут проведены три новых тендера по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 20 февраля 12:10
Названы сроки начала выпуска чешских грузовиков в Азербайджане
Бизнес 20 февраля 11:39
В Узбекистане внедряются новые механизмы реализации хлопка
Бизнес 20 февраля 10:52
В Узбекистане реформируется национальный почтовый оператор
Бизнес 20 февраля 09:50
Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Чехии - посол
Энергетика 20 февраля 09:46
Азербайджан и Румыния готовятся к реализации проекта транзита сжиженного газа в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 20 февраля 08:01
Самир Шарифов: Азербайджан хочет добиться максимального экономического взаимодействия с Пакистаном
Бизнес 19 февраля 19:57