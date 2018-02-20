Торгово-промышленная палата Узбекистана и Конфедерация предпринимателей Азербайджана договорились о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата Узбекистана и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщают во вторник узбекские СМИ.

Сообщается, что соглашение было подписано в рамках узбекско-азербайджанского бизнес-форума.

В форуме приняли участие более 20 представителей крупных азербайджанских компаний, а также более 50 представителей крупных предприятий со всех регионов Узбекистана.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы сотрудничества по укреплению взаимодействия между предпринимателями двух стран.

Торговые отношения между двумя странами осуществляются в режиме свободной торговли. В 2017 году товарооборот составил 31,2 миллиона долларов, экспорт Азербайджана – 26,2 миллиона долларов, импорт – 4,9 миллиона долларов.

В Узбекистане осуществляют деятельность 84 азербайджанских предприятия, из них 71 СП и 11 предприятий со стопроцентным иностранным капиталом.

В Баку созданы два узбекских предприятия: представительство НАК «Узбекистон хаво йуллари» и дилерский центр ГАК «Узавтосаноат» ООО «Узавто Баку».

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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