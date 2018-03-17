АБР готов поддержать госпроекты в Азербайджане с участием частного сектора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) поддержит реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства в Азербайджане.

Об этом в интервью Trend и Azernews сообщил глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«Есть много проектов как в государственном, так и в частном секторе, которые могут внести вклад в экономическое развитие Азербайджана, не создавая в то же время долговое бремя для государства. В этой связи упор можно делать на создание возможностей для участия в крупных инфраструктурных проектах и частных предпринимателей», - сказал Маннапбеков.

В целом, по его словам, Азиатский банк развития намерен расширять охват проектов в Азербайджане.

«Государство может поддержать проекты с привлечением внешнего финансирования, если от конечного результата их реализации выигрывают все стороны. Например, проект распределения электроэнергии в Азербайджане помогает снизить технические и коммерческие потери в распределительных сетях, увеличить сборы; снизить фискальную нагрузку и укрепить финансовую стабильность "Азеришыг", способствуя улучшению корпоративного управления и прозрачности, содействовать внедрению инноваций и новых технологий в этой сфере, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для инклюзивного развития, особенно в небольших городах и сельских местностях. АБР может поддержать вторую фазу данного проекта и другие "выигрышные" проекты», - отметил Маннапбеков.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму 4,33 миллиарда долларов на реализацию 31 проекта в государственном и частном секторе. За отчетный период АБР также реализовал в республике 45 проектов технической помощи общей суммой в 27,8 миллиона долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.