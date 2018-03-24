Азербайджан инвестирует $60 млн в развитие железнодорожной грузовой станции в Иране - Ашури

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестирует 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан. Об этом сказал вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам "Иранских железных дорог" Хоссейн Ашури, сообщает агентство IRNA.

Во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), Ашури отметил, что станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет.

Ашури также сказал, что данный участок железной дороги будет открыт в четверг в рамках визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан, в ходе которого будет подписано соглашение в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней

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