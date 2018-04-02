Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и дорожных сборов за февраль 2018 года

2 апреля 2018 10:44 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Турции объявлен тендер на ремонт автомобильного тоннеля
Тендеры 16 марта 14:58
В Турции объявлен тендер на строительство магистральной дороги
Тендеры 9 марта 15:29
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и пользователей дорог за январь 2018 год
Бизнес 26 февраля 13:24
Обнародованы доходы Турции от налогообложения транспорта и пользователей дорог за 2017 год
Бизнес 26 февраля 13:16
Доходы Турции от налогообложения транспорта и пользователей дорог превысили $24 млрд.
Бизнес 26 апреля 2013 18:17
В I квартале доходы Турции от туризма выросли почти на 40%
Бизнес 26 апреля 2013 16:47
Доходы Турции от туризма в 2012 году выросли
Турция 1 февраля 2013 16:52
Доходы Турции от туризма в 2012 году выросли
Бизнес 31 января 2013 12:07