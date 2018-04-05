АО «Продкорпорация» огласило объем транспортировки зерна через порт Актау

5 апреля 2018 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам деятельности за 1 квартал 2018 года АО «Ак Бидай-Терминал» (дочерняя компания АО «НК «Продкорпорация») перевалило через зерновой терминал в порту города Актау 249,6 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба АО «НК «Продкорпорация».

Валовой сбор пшеницы в Казахстане в 2017 году составил 14,8 миллиона тонн, что лишь на 1,2 процента уступает показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 2017 году достигла 12,4 ц/га, превысив на 16 процентов средний показатель за последние 5 лет.

Всего в Казахстане в 2017 году было собрано 20,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 13,4 ц/га, что практически соответствует показателю сезона-2016.

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