Узбекистан ввёл контроль за ценами на стратегические товары

Правительство Узбекистана постановлением от 30 марта ввело контроль над ценами на социально значимые и стратегические товары и услуги, сообщают в пятницу «Новости Узбекистана».

Перечень состоит из 21 вида.

В список социально значимых товаров попали мука, формовой хлеб, хлопковое масло для социально уязвимого населения, социально значимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, сжиженный и природный газ для потребления в быту, автомобильный бензин марок Аи -80 и Аи - 91, дизельное топливо для бюджетных организаций, железнодорожной компании и других потребителей. Социально значимыми и стратегическими товарами признаны также хлопок-сырец, хлопковое волокно и технические семена, шелуха и шрот хлопковых семян, этиловый спирт, зерно, минеральные удобрения, уголь для населения, бюджетных организаций и предприятий АО «Узбекэнерго», продукция, изготавливаемая из специальных видов бумаги (ценные бумаги, паспорта, документы). К стратегическим услугам отнесены вывоз твердых и жидких бытовых отходов, перевозка пассажиров в городском пассажирском транспорте (кроме маршрутных и линейных такси), трансляция теле- и радиовещательных программ, ретрансляция спутниковых телерадиопрограмм, радиосвязь. Правительство ввело в разряд стратегических услуг также пересылку грифированных пакетов (отправлений, посылок), предоставление международной передачи данных и аренду международных каналов, инкассацию денежных средств и биржевые услуги АО «УзРТСБ».

Как следует из документа, на эти товары и услуги будет осуществляться государственное ценовое регулирование ( декларирование, утверждение, установление фиксированных или предельных цен (тарифов), регулирующего коэффициента, наценок и предельного уровня рентабельности и другие методы ценового регулирование.

Как уже сообщалось со ссылкой на официальные источники, с 2018 года Узбекистан взял курс на ликвидацию остатков распределительной системы и либерализацию внешней торговли.

Отменены полномочия государственных органов, организаций и правительственных комиссий утверждать предельные уровни цен на продукцию, сырье и материалы, объемы и дислокацию их распределения, за исключением социально значимых и стратегических видов продукции.

Президент принял решение о реализации с 1 января 2018 годы предприятиями-монополистами на внутреннем рынке 27 высоколиквидных видов товаров через биржевые торги. Напомним, что в число таких товаров вошли: автомобильный бензин, экстракционный бензин, дизельное топливо, технический керосин, полипропилен, полиэтилен, техническая сера, уголь, минеральные удобрения, кальцинированная сода, катодная медь и медная катанка, вторичный алюминий, прокат черных металлов, металлический цинк, цемент, цементный клинкер, строительное стекло, сахар, растительное масло (хлопковое), фуражная пшеница, ячмень, хлопок-волокно, хлопковый линт, шелуха хлопковых семян, шрот хлопковых семян, технические семена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.