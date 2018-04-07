Иран намерен экспортировать медицинские услуги в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Иран готов наладить экспорт медицинских услуг в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) Азербайджана, сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с председателем Верховного Меджлиса НАР Васифом Талыбовым.

По информации Trend, это, в том числе, предполагает оказание иранскими врачами услуг в медицинских клиниках НАР, отметил он.

«Имеются хорошие возможности для расширения сотрудничества в областях здравоохранения, создания совместных предприятий, в том числе фармацевтических, туризма, транспорта, промышленного животноводства», - сказал Зариф.

Говоря о текущем уровне сотрудничества сторон, он отметил, что уже реализуются совместные проекты в областях производства электроэнергии и строительства плотин.

Отметим, что в НАР министр иностранных дел Ирана прибыл в рамках визита в Азербайджан для участия в промежуточной министерской конференции глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития", которая проходила в Баку 5-6 апреля в рамках Движения неприсоединения.

По итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 257 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя 2016 года. По итогам января-февраля 2018 года этот показатель составил около 43 миллионов долларов.

(Авторы: Илькин Шафиев, Халид Кязымов)

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