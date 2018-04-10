Свыше 80 стран подало заявки на импорт азербайджанской продукции

10 апреля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В феврале 2018 года портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на сумму 37,6 миллиона долларов, следует из "Обзора экспорта", опубликованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В целом же за время с начала работы портала (январь 2017 года) до 28 февраля 2018 году портал принял заказы из 81 страны на сумму в 594,1 миллиона долларов.

По общему объему заявок за первые два месяца 2018 года лидирует Россия. На ее долю приходится 17,8 процента всех заявок. В пятерке стран по объему заказов также присутствуют США (7,9 процента заявок), Турция (5,9 процента), Украина и Иран (по пять процентов).

Анализ заявок показывает, что наибольшее число заказов в феврале поступило на вино, очищенный фундук, чай, хурму, яблоки, гранатовый сок, клубнику, шелковые ковры, корень солодки и шафран.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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